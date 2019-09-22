В Саратове жестоко зарезали 18-летнюю девушку

26

Её тело с многочисленными ножевыми ранениями нашли в подъезде. Следствием уже задержан подозреваемый.

В Саратове на улице Вишнёвой в подъезде нашли тело 18-летней девушки с многочисленными ножевыми ранениями, сообщает "Регион 64".

Отмечается, что убийство произошло 20 сентября поздно вечером.

Следствие уже задержало 18-летнего молодого человека, который подозревается в жестоком преступлении. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.

Ранее, 21 сентября, в Ярославской области жестоко убили многодетную мать. Её тело с изуродованным лицом выбросили под мост.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×