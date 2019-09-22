В Саратове жестоко зарезали 18-летнюю девушку

В Саратове на улице Вишнёвой в подъезде нашли тело 18-летней девушки с многочисленными ножевыми ранениями, сообщает "Регион 64".
Отмечается, что убийство произошло 20 сентября поздно вечером.
Следствие уже задержало 18-летнего молодого человека, который подозревается в жестоком преступлении. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.
Ранее, 21 сентября, в Ярославской области жестоко убили многодетную мать. Её тело с изуродованным лицом выбросили под мост.
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