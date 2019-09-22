Порошенко заявил, что никакой "формулы Штайнмайера" по Донбассу нет

"Формула Штайнмайера" — это заложенный в минских соглашениях механизм, который предусматривает введение особого статуса в регионе.

Экс-президент Украины Пётр Порошенко заявил, что не существует никакой согласованной "формулы Штайнмайера", которая должна регулировать порядок проведения выборов в Донбассе.

— Никакого соглашения Штайнмайера не существует в природе. Нет соглашения Штайнмайера. Никакой "формулы Штайнмайера", якобы с кем-то согласованной, не существует, — заявил Порошенко в интервью украинскому Пятому каналу.

Напомним, в 2015 году экс-глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предложил механизм, который предусматривает введение в Донбассе особого статуса в день проведения выборов. Если ОБСЕ признаёт выборы, особый режим будет введён на постоянной основе и можно будет переходить к другим этапам минских соглашений.

Ранее полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов заявлял, что Киев сорвал выполнение договорённостей, отказавшись подписать "формулу Штайнмайера". Позже министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что "формула Штайнмайера" не была согласована на заседании контактной группы из-за технического недоразумения.