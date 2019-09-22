Стало известно, когда освобождённых в Камеруне моряков отправят в Россию

В пиратском плену граждане РФ провели около 40 дней. О захвате судна с моряками стало известно 16 августа.

Российские моряки, освобождённые из пиратского плена в Камеруне, отправятся на родину 23 сентября. Сейчас они находятся в Германии. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

— По информации российских посольств в Камеруне и ФРГ, самочувствие моряков удовлетворительное, их здоровью ничего не угрожает, — отметили в дипведомстве.

Напомним, что пираты взяли в плен экипаж датского грузового судна "Мармалайта", в состав которого входили трое россиян, в середине августа. Об их освобождении сообщили утром 22 сентября.