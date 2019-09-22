Сталлоне рассказал, кто из актёров претендовал на роль Рэмбо

Голливудский актёр признался, что был всего лишь восьмым претендентом на главную роль в боевике.

73-летний голливудский актёр Сильвестр Сталлоне назвал имена актёров, которые также претендовали на главную роль в фильме "Рэмбо: Первая кровь", сообщает The Hollywood Reporter.

— Первыми на роль ветерана войны во Вьетнаме рассматривались Пол Ньюман, Аль Пачино, Роберт Де Ниро, Джеймс Гарнер, Райан О'Нил, Стив Маккуин и Дастин Хоффман, — рассказал Сталлоне.

Он отметил, что герой боевика имеет двойственный характер и должен быть близок зрителю.

— Я никогда не думал, что "Рэмбо" доберётся до показа в кинотеатрах. Первоначально распространять фильм отказались, а все остальные ленты были запущены в прокат, — добавил Сталлоне.

"Рэмбо: Первая кровь" сняли в 1982 году, фильм собрал в мировом прокате более 125,2 миллиона долларов. А на днях состоялась мировая премьера пятого и последнего фильма о Джоне Рэмбо. Он называется "Рэмбо-5: Последняя кровь" и рассказывает о герое, который борется против мексиканской мафии и раскрывает целую сеть похитителей женщин.

Ранее коллега и друг Сталлоне Арнольд Шварценеггер пошутил над актёром. Он выложил в соцсети фото гигантского ножа и написал, что тот "немножечко больше", чем у Рэмбо.