Учёные ввели "индекс самогона", определяющий уровень благосостояния россиян

Лидерами по изготовлению нелегальной алкогольной продукции являются жители Ульяновска, Саранска, Астрахани, Липецка и Новороссийска.

Специалисты из Финансового университета при правительстве РФ предложили считать производство и потребление самодельного алкоголя индикатором положения дел в сфере экономики. Об этом сообщает "Российская газета".

Согласно проведённому учёными опросу, производство самогона в стране сокращается. Директор Института социально-экономических исследований Финуниверситета Алексей Зубец рассказал, что в случае ухудшения экономической ситуации в стране, люди стараются перейти с дорого легального алкоголя на дешёвую продукцию, изготовленную самостоятельно или купленную на чёрном рынке.

— Соответственно, рост потребления самодельного или нелегального алкоголя означает снижение реальных доходов граждан. И наоборот: снижение производства и потребления самодельных и нелегальных крепких спиртных напитков свидетельствует о повышении платежеспособности россиян, способных приобрести более качественную алкогольную продукцию, — отметил Зубец.

Опрос экспертов показал, что лишь 4,5% жителей городов с населением более 250 тысяч человек знают о примерах самогоноварения или изготовления вина в домашних условиях. Ещё 1% респондентов слышал о торговле нелегальными напитками. Эксперт выразил мнение, что в ближайшем будущем будет наблюдаться рост реальных доходов россиян.

Лидерами же по производству самогона являются жители Ульяновска, Саранска, Астрахани, Липецка и Новороссийска.