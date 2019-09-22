Подхватившая вирус Гагарина попала под капельницу

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Певица Полина Гагарина, подхватившая сезонное вирусное заболевание, отправилась в больницу, где ей сделали капельницу. Об этом артистка сообщила поклонникам в "Инстаграме".

Из-за болезни певице пришлось отменить выступление 21 сентября.

К сожалению, сегодня (21 сентября. — Прим. Лайфа) я остаюсь дома лечиться, простыла, — написала Гагарина.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/gagara1987/" target="_blank">gagara1987</a></p>

Певица выразила надежду, что весной сможет посадить с поклонниками новые деревья и отметить это.

О заболевании Гагариной стало известно 19 сентября. Певица написала, что почувствовала боль в горле.

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