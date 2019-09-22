Подхватившая вирус Гагарина попала под капельницу

Певица Полина Гагарина, подхватившая сезонное вирусное заболевание, отправилась в больницу, где ей сделали капельницу. Об этом артистка сообщила поклонникам в "Инстаграме".

Из-за болезни певице пришлось отменить выступление 21 сентября.

— К сожалению, сегодня (21 сентября. — Прим. Лайфа) я остаюсь дома лечиться, простыла, — написала Гагарина.

Певица выразила надежду, что весной сможет посадить с поклонниками новые деревья и отметить это.

О заболевании Гагариной стало известно 19 сентября. Певица написала, что почувствовала боль в горле.