Умер актёр из сериала "Звёздный путь"

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Фото © Facebook / Aron Eisenberg

Арон Айзенберг в течение нескольких лет боролся за своё здоровье. Ему было 50 лет.

Американский актёр Арон Айзенберг умер на 51-м году жизни, об этом на странице в "Фейсбуке" сообщила его жена Малисса Лонго.

— С огромным сожалением и грустью объявляю, что моя любовь и лучший друг Арон Айзенберг сегодня скончался, — написала супруга.

Известно, что у мужчины уже давно были серьёзные проблемы со здоровьем.

Арон Айзенберг известен ролями в таких картинах, как "Звёздный путь. Глубокий космос 9", "Звёздный путь. Вояжер", "Повелитель кукол", "Дом ужасов".

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