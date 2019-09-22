Белгородский депутат на пешеходном переходе сбил 12-летнего ребёнка

Впрочем, по словам большинства очевидцев, парламентарий остановился перед "зеброй" и не превышал скорость.

Депутат Белгородской областной думы Олег Михайлов на "мерседесе" сбил ребёнка на пешеходном переходе в городе Губкине. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах. При этом история неоднозначная. Очевидцы говорят, что водитель пропустил всех пешеходов, а когда продолжил движение, на дорогу выбежал подросток.

Инцидент произошёл 21 сентября на улице Ленина. В тот день жители Губкина праздновали День города, но погода не задалась — шёл дождь. Отмечается, что именно это могло стать одной из причин происшествия.

По словам очевидцев ДТП, Михайлов остановился перед пешеходным переходом и пропустил людей. Когда "мерседес" парламентария тронулся с места, 12-летний мальчик начал перебегать дорогу. Ребёнок получил перелом локтевого сустава и бедра, он находится в больнице.

Однако есть и другая версия развития событий. Телеграм-канал "Белгород № 1" приводит слова очевидицы происшествия, которая утверждает, что водитель явно превышал скорость и даже не остановился, когда сбил ребёнка.

При этом, по данным Лайфа, с места происшествия парламентарий не скрывался, кроме того, он был трезвым.