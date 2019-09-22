На Москву обрушился град — видео

Осадки, сопровождавшиеся сильным ветром, также прошли в Подмосковье и других регионах Центральной России.

На Москву и область обрушился град и сильный ветер, видео появилось в аккаунтах москвичей в соцсетях.

Также о граде сообщают жители других регионов Центральной России, например, Калужской и Рязанской областей. А в Иванове и Ярославле сегодня уже выпал первый снег.

Синоптики сообщили, что температурный фон сейчас соответствует климатическим нормам октября. В ночь с воскресенья на понедельник в Москве также ожидаются нулевые температуры и гололедица.

— В ночь на понедельник дыхание Арктики усилится, столбики термометров опустятся до околонулевых температур, на дорогах местами образуется слабая гололедица, автомобилисты, будьте начеку! В потенциальной зоне скоротечных локальных зарядов снега могут оказаться Московская, Владимирская, Ивановская, Костромская, Рязанская, Тульская, Калужская, Тверская, Нижегородская области, а также Волго-Вятский регион и Прикамье, кое-где появится временный снежный покров, который, тем не менее, к полудню будет таять, — предупреждают "Метеовести".