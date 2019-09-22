18-летнюю саратовчанку из-за долгов убил друг детства

Стал известен мотив молодого человека, который подозревается в жестоком убийстве девушки в Саратове. Оказалось, что она заняла у него деньги, но не вернула. Сейчас подозреваемый арестован до 20 ноября, возбуждено уголовное дело.

— По версии следствия, подозреваемый и потерпевшая были знакомы с детства, проживали в соседних подъездах дома. В июле 2019 года юноша одолжил подруге денежные средства. Спустя время он стал требовать вернуть долг, однако девушка не возвращала, — говорится в сообщении регионального управления СКР.

Тогда вечером 20 сентября парень подкараулил подругу в подъезде и нанёс ей множественные удары ножом, девушка скончалась на месте. Позже её тело обнаружили.