В Брянске арестовали сотрудника спецсвязи, убившего коллег и похитившего 7 млн

8

Советский районный суд Брянска арестовал обвиняемого в убийстве двух сотрудников спецсвязи и хищении семи миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Ближайшие два месяца он проведёт в условиях изоляции от общества. Расследование уголовного дела продолжается, — говорится в сообщении.

<p>Фото © <a href="https://bryansk.sledcom.ru/upload/site31/document_news/20190922_142601-418x320.jpg" target="_blank">СУ СКР по Брянской области</a></p>

Напомним, ранее сообщалось, что по подозрению в убийстве сотрудников спецсвязи задержали их коллегу. По версии следствия, 31-летний водитель-фельдъегерь вечером 19 сентября завладел служебным оружием коллег, убил их и похитил из служебного помещения семь миллионов рублей.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×