В Брянске арестовали сотрудника спецсвязи, убившего коллег и похитившего 7 млн

Советский районный суд Брянска арестовал обвиняемого в убийстве двух сотрудников спецсвязи и хищении семи миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

— Ближайшие два месяца он проведёт в условиях изоляции от общества. Расследование уголовного дела продолжается, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что по подозрению в убийстве сотрудников спецсвязи задержали их коллегу. По версии следствия, 31-летний водитель-фельдъегерь вечером 19 сентября завладел служебным оружием коллег, убил их и похитил из служебного помещения семь миллионов рублей.