Исландию оштрафовали из-за флагов Палестины на Евровидении

Местная группа нарушила запрет на политизацию и продемонстрировала на конкурсе символ частично признанной страны.

Исландию оштрафовали за демонстрацию местной музыкальной группой Hatari флагов Палестины на Евровидении-2019. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на пресс-службу Европейского вещательного союза (ЕВС).

Также отмечается, что сумма штрафа неизвестна.

Напомним, в мае на Евровидении-2019 музыкальная группа из Исландии продемонстрировала флаги Палестинской автономии. Организаторы отметили, что политизация международного песенного конкурса недопустима. По уставу ЕВС разрешается показывать только символы стран, входящих в ООН и ЕС.