В посольстве оценили желание отравленного "Новичком" британца подать в суд на РФ

Дипломаты подчёркивают, что британская сторона до сих пор не предоставила адекватных ответов на многие вопросы о деталях инцидента в Эймсбери.

В Посольстве РФ в Лондоне сообщили, что Россия является неподсудной для британских судов. Такое заявление в диппредставительстве сделали в ответ на информацию о том, что пострадавший от нервно-паралитического газа "Новичок" житель Эймсбери Чарльз Роули намерен подать на Россию в суд и получить компенсацию.

— Что касается гипотетического иска к России, то напомним, что в силу принципа суверенного равенства государство Россия неподсудно судам государства Великобритания, и наоборот, — цитирует ТАСС слова представителя посольства.

Также он отметил, что в России разделяют стремление Роули установить истинные причины отравления его самого и погибшей Дон Стерджесс. Дипломат подчеркнул, что британская сторона до сих пор не предоставила адекватных ответов на многие вопросы Посольства РФ о деталях инцидента в Эймсбери.

По словам сотрудника диппредставительства, власти Великобритании держат в неведении своего гражданина и тем самым нарушают его права на справедливое судебное разбирательство.

Напомним, что о желании Чарльза Роули получить от России денежную компенсацию в миллион фунтов стерлингов сообщило накануне издание The Mirror.

45-летний Роули и его 44-летняя подруга Дон Стерджесс были госпитализированы в конце июня 2018 года. По версии Лондона, они отравились нервно-паралитическим веществом "Новичок". 8 июля женщина умерла.