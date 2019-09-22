Врач оценил состояние здоровья Кокорина и Мамаева после тюрьмы

По словам специалиста, футболисты соблюдали в колонии режим и смогут быстро восстановить форму.

Врач заявил, что освобождённые по УДО футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев смогут быстро вернуть спортивную форму.

— Они, в общем-то, соблюдали режим. Я уверен, что они там высыпались. Не могу сказать, что тюрьма пошла на пользу, но она не так катастрофична, как восстанавливаться после травмы, — сказал в эфире НТВ заведующий кафедрой лечебной физкультуры и спортивной медицины МГМУ имени Сеченова Евгений Ачкасов.

Напомним, 6 сентября Александра Кокорина и Павла Мамаева, осуждённых за две драки, выпустили на свободу по УДО, футболисты останутся под контролем полиции до конца года. Также стало известно, что Кокорин уже заключил контракт с "Зенитом".