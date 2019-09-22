Названы простые продукты, продлевающие жизнь

Учёные, изучив рацион долгожителей разных стран, пришли к выводу, что продукты, богатые антиоксидантами, способны замедлить процесс старения, сообщают "Аргументы и факты".

Лидером по числу антиоксидантов является зелёный чай, являющийся лёгким диуретиком и катализатором обменных процессов. Диетолог Марият Мухина советует пить его каждый день. Также в число самых полезных продуктов входят финики.

— Неслучайно их называют — ягоды жизни. Финики содержат 23 аминокислоты, в том числе триптофан в большом количестве. Эта аминокислота отвечает за наше настроение, является стабилизатором психики, — отметила доктор.

Также в финиках содержится глютаминовая кислота, способствующая лучшей работе желудочно-кишечного тракта, и никотиновая кислота, восстанавливающая повреждённые клетки.

Кроме того, диетолог отметила пользу облепихи, черники и помидоров, которые содержат ряд необходимых человеку веществ. Не стоит забывать и о натуральных кисломолочных продуктах, богатых различными аминокислотами, витаминами и другими важными элементами.