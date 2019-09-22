Пенсионерка из Воронежа вышла замуж за африканца Джека после года общения в Сети

72-летняя женщина рассказала, что, как только он приехал в Россию, они сразу же подали заявление в ЗАГС.

Трогательная любовная история произошла в Воронеже. Жительница города, 72-летняя Любовь Гвоздикова, вышла замуж за африканца, с которым познакомилась и общалась год в соцсети.

— Познакомились мы в "Фейсбуке". Там я веду активный образ жизни. Всякие приходили запросы: и познакомиться, и по поводу бизнеса. А вот Джек когда добавился, сердце сразу так и ёкнуло. Он сказал: "Я тебя выбрал не глазами, а сердцем", — поделилась с Лайфом пенсионерка.

Женщина рассказала, что в течение года они общались по переписке, она не верила, что Джек приедет к ней в город, чтобы увидеться.

— Как он приехал, мы сразу заявление подали, потом месяц ждали и расписались. Я думала, что он такой по переписке, но, когда мы здесь уже полтора месяца пожили, влюбилась ещё больше в него. Между нами случилась какая-то химия, — добавила Любовь.

Однако у пары возникли сложности с проживанием возлюбленного женщины в России. Брак никак не смог решить вопрос с разрешением на временное проживание, поэтому Джеку пришлось временно вернуться на родину.

— Мы, конечно, вдвоём ревели, но мы же не молодёжь сопливая. Решили, что, раз положено улететь, он улетит и вернётся через год. Я любима, я люблю, и всё будет хорошо, — заявила пенсионерка из Воронежа.

На родине у мужчины трое детей, жена от него ушла несколько лет назад.

Напомним, ранее Лайф рассказывал историю 51-летней жительницы Вологодской области Натальи Ведениной. Женщина вышла замуж за нигерийского принца. Однако их история любви закончилась трагически — молодой мужчина внезапно умер в ночном клубе. Позже Наталья призналась, что снова собирается замуж, и тоже за африканца.