Эксперты ожидают всплеска ДТП на дорогах России из-за списания штрафов банкротам

В качестве альтернативы предложено лишать банкротов-нарушителей водительских прав или отправлять их на исправительные работы вместо штрафов.

На российских дорогах может увеличиться количество ДТП в случае, если признанным банкротами гражданам спишут все штрафы за нарушения правил дорожного движения. Ранее сообщалось, что соответствующую инициативу уже одобрила правительственная комиссия.

Ряд автоэкспертов и юристов считает, что эта идея является непродуманной. Так, специалист по безопасности Александр Колесников в беседе с Ura.ru заявил, что фактически речь идёт о "финансовой амнистии".

— Проезд на красный свет или превышение скорости — это нарушение закона. Получается, что государство признаёт: закон можно не соблюдать в ряде случаев. Это очень тревожный тренд: сегодня простим штрафы одним, завтра — другим, — сказал Колесников.

С ним согласен и председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин, который заявил, что инициатива представляет собой "индульгенцию на любые нарушения". В качестве альтернативы эксперт предложил лишать банкротов-нарушителей водительских прав или отправлять их на исправительные работы вместо штрафов.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что в Бюджетный кодекс внесён проект поправок, которые позволят не выплачивать долги в случае признания недоимок безнадёжными.