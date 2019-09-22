Житель Подмосковья нашёл в пруду два ружья и обрезы

Правоохранители уже изъяли весь арсенал. Возбуждено уголовное дело по факту незаконного изготовления оружия.

Житель подмосковной Балашихи нашёл в местном пруду два ружья и два обреза, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу полиции по области.

— Поступило заявление от местного жителя о том, что в пруду им обнаружены предметы, похожие на оружие. Прибывшими полицейскими было изъято два одноствольных охотничьих ружья и два обреза, — рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по факту незаконного изготовления оружия. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее на Украине во время рейда по сети местных аптек в одной из них изъяли арсенал оружия, патроны разных калибров и зелёное вещество с запахом марихуаны.