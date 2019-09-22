На учениях под Оренбургом две БМД рухнули с высоты 1,5 км — видео

На учениях Минобороны РФ "Центр-2019" в Оренбургской области из-за нештатной ситуации во время выброски были потеряны две боевые машины десанта. Как стало известно Лайфу, БМД-2 упали на землю с высоты 1,5 километра.

Выброску техники проводили с самолётов ИЛ-76 военно-транспортной авиации, отдельно от экипажа. Источник рассказал Лайфу, что в ходе учений парашютные системы не раскрылись должным образом, в результате две БМД-2 рухнули на землю. Кроме того, пострадали пятеро десантников, их госпитализировали с переломами.

По данным источника, военные нарушили технику безопасности: дело в том, что сбрасывать технику и десант можно при скорости ветра до 8 м/с, а в тот день порывы достигали 15 м/с.

Пока официального подтверждения данной информации нет.