Промах с Pro Max. Киркоров похвастался новым айфоном, а он оказался 2017 года

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Фото © Facebook / Филипп Киркоров

Певец Филипп Киркоров похвастался на своей странице в "Инстаграме" новым гаджетом от Apple, но поклонники порекомендовали ему не слишком радоваться подарку.

— Первое фото на айфон 11 Pro Max. Воскресный день задался с утра! — подписал артист фото, выложенное в сториз.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/fkirkorov/?hl=ru" target="_blank">fkirkorov</a></p>

В Сети быстро заметили, что на фото, увы, старая модель гаджета — iPhone X, который Apple презентовала ещё в 2017 году. Об этом поспешили сообщить артисту. Король российской эстрады уже удалил пост.

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