Промах с Pro Max. Киркоров похвастался новым айфоном, а он оказался 2017 года

Певец Филипп Киркоров похвастался на своей странице в "Инстаграме" новым гаджетом от Apple, но поклонники порекомендовали ему не слишком радоваться подарку.

— Первое фото на айфон 11 Pro Max. Воскресный день задался с утра! — подписал артист фото, выложенное в сториз.

В Сети быстро заметили, что на фото, увы, старая модель гаджета — iPhone X, который Apple презентовала ещё в 2017 году. Об этом поспешили сообщить артисту. Король российской эстрады уже удалил пост.