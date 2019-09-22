В Калмыкии открыли самую большую в Европе статую Будды

Торжественная церемония освящения прошла на территории хурула "Золотая обитель Будды Шакьямуни".

22 сентября в Калмыкии прошло открытие и освящение самой большой статуи Будды Майтреи в Европе, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу центрального хурула "Золотая обитель Будды Шакьямуни".

— Сегодня на территории хурульного комплекса "Лагань Даргьелинг хурул" состоялось торжественное открытие и освящение самой большой в Европе статуи Будды Майтреи. Её высота 12,5 метра, вес — 30 тонн. Майтрея — Будда грядущего времени, который прибудет в наш мир и станет следующим Буддой после Будды Шакьямуни и так же, как и Будда Шакьямуни, дарует учение, избавляющее от страданий, — рассказал источник.

Отмечается, что статуя выполнена по всем канонам. В ней также заложены тексты с молитвами, земля со святых мест и особые пилюли, символизирующие тело, речь и ум Будды.

В праздничном мероприятии приняли участие более двух тысяч жителей. После церемонии открытия выступили местные творческие коллективы.

Напомним, в мае далай-лама подарил главным российским буддийским монастырям статуи Будды. Для каждого из них это стало драгоценной святыней.