Конгресс США допустил возможность импичмента Трампа из-за давления на Зеленского

Американский лидер рассмотрел возможность публикации содержания его переговоров с президентом Украины, как того требуют оппоненты.

Конгресс США допустил возможность импичмента президента Дональда Трампа, в случае если будет доказан факт давления на лидера Украины Владимира Зеленского. Об этом в соцсети Twitter заявил председатель Комитета по разведке палаты представителей конгресса Адам Шифф.

Rep. Adam Schiff says that if the reports about Pres. Trump’s conversation with Ukraine are proven true, then impeachment may be the only "remedy." “This seems different in kind and we may very well have crossed the Rubicon here." #CNNSOTU pic.twitter.com/0dsWBXpC6g — State of the Union (@CNNSotu) 22 сентября 2019 г.

— Если президент, по сути, отказывает в военной помощи и пытается запугать иностранного лидера, чтобы нанести ущерб своему оппоненту во время президентской кампании, то это может быть единственным средством, — заявил Шифф в интервью CNN.

В июле 2019 года в ходе переговоров с Владимиром Зеленским президент США якобы сообщил ему некую секретную информацию и настаивал на проведении расследования со стороны украинских властей в отношении Джо Байдена и его сына Хантера, который, возможно, замешан в коррупции на Украине.

Трамп это отрицает и считает, что СМИ сфабриковали эту историю, поскольку Байден претендует на пост главы государства. Лидер США обещал подумать над вопросом публикации телефонного разговора с Зеленским, как того требуют его противники.