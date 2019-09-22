Конгресс США допустил возможность импичмента Трампа из-за давления на Зеленского

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Фото © Facebook / Donald J. Trump

Американский лидер рассмотрел возможность публикации содержания его переговоров с президентом Украины, как того требуют оппоненты.

Конгресс США допустил возможность импичмента президента Дональда Трампа, в случае если будет доказан факт давления на лидера Украины Владимира Зеленского. Об этом в соцсети Twitter заявил председатель Комитета по разведке палаты представителей конгресса Адам Шифф.

— Если президент, по сути, отказывает в военной помощи и пытается запугать иностранного лидера, чтобы нанести ущерб своему оппоненту во время президентской кампании, то это может быть единственным средством, — заявил Шифф в интервью CNN.

В июле 2019 года в ходе переговоров с Владимиром Зеленским президент США якобы сообщил ему некую секретную информацию и настаивал на проведении расследования со стороны украинских властей в отношении Джо Байдена и его сына Хантера, который, возможно, замешан в коррупции на Украине.

Трамп это отрицает и считает, что СМИ сфабриковали эту историю, поскольку Байден претендует на пост главы государства. Лидер США обещал подумать над вопросом публикации телефонного разговора с Зеленским, как того требуют его противники.

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