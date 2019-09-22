Минобороны подтвердило падение двух БМД на учениях под Оренбургом

В Минобороны РФ подтвердили информацию Лайфа о том, что на учениях "Центр-2019" во время десантирования из-за отказа парашютных систем разбились две боевые машины десанта.

Напомним, ранее Лайф сообщил, что на учениях в Оренбургской области из-за нештатной ситуации во время выброски две боевые машины десанта (без экипажей) упали на землю с высоты 1,5 километра.

— 20 сентября 2019 года во время массового десантирования военной техники ВДВ на площадки приземления в Оренбургской области не сработали парашютные системы у двух боевых машин. В результате неисправности парашютных систем при столкновении с землёй обе машины получили повреждения, — заявили в ведомстве.

При этом, по данным Минобороны, пострадавших нет. Комиссия командования ВДВ устанавливает причины ЧП.