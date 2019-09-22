Пакистанская авиакомпания за два года отправила 80 рейсов без единого пассажира

Перевозчик потерпел огромные убытки, однако власти не предприняли никакого расследования.

Пакистанская авиакомпания Pakistan International Airlines (PIA) за два года отправила более 80 рейсов без пассажиров на борту. Об этом сообщил канал G eo News TV.

В отчёте об аудите, полученном Geo News, было выявлено, что национальная авиакомпания понесла огромные финансовые потери, выполнив 46 пустых рейсов из федеральной столицы.

Ещё 36 чартерных рейсов было организовано для перевозки паломников для участия в хадже, однако и эти самолёты улетели без пассажиров.

Национальная авиакомпания понесла огромные убытки на сумму 180 млн рупий, и, несмотря на то что власти Пакистана были проинформированы об этом, никакого расследования не было.