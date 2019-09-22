На 83-м году жизни умер первый немецкий космонавт Зигмунд Йен

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Фото © Flickr/Alexander Stirn

Первый немецкий космонавт подполковник ВВС ГДР Зигмунд Вернер Пауль Йен скончался сегодня в возрасте 82 лет.

Его называли Немецким Гагариным, космонавт отправился на орбитальную станцию "Салют-6" 26 августа 1978 года на корабле "Союз-31" вместе с Валерием Быковским.

<p>Фото © Flickr/<a href="https://www.flickr.com/photos/bhrgero/" target="_blank"><strong><ins>bhrgero</ins></strong></a></p>

Йен проходил предполётную подготовку в Звёздном городке в СССР, поэтому его назвали именно космонавтом, а не астронавтом. Полёт длился чуть больше семи суток и завершился довольно жёсткой посадкой в казахстанских степях.

После возвращения на Землю Зигмунд Йен был удостоен звания Героя ГДР и Героя Советского Союза, награждён орденами и медалями, в его честь были названы школы и улицы, открыты музейные экспозиции.

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