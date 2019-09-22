В Москве дали артиллерийский салют в честь освобождения Таллина

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Фото © Pixabay

В Москве на Поклонной горе прошёл артиллерийский салют в честь освобождения Таллина от войск фашистской Германии, сообщается на сайте Министерства обороны РФ.

Военные отдельного гвардейского салютного дивизиона имени маршала артиллерии В. Михалкина запустили более 2 тыс. салютов 50 разных видов, а звуковое сопровождение обеспечили пушки ЗИС-3 времён Великой Отечественной войны.

Ранее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу назвал это провокацией, заявив, что для его страны оккупантами являются и Германия, и СССР.

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