В Вашингтоне назвали дату встречи Лаврова и Помпео

Встреча министра иностранных дел РФ и государственного секретаря США Майка Помпео планируется 27 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленного представителя госдепа США.

Источник агентства также уточнил, что встреча Помпео и Лаврова пройдёт в 10:30 утра в штаб-квартире ООН. О повестке будущей встречи пока ничего не сообщается.

74-я сессия Генассамблеи ООН открылась в Нью-Йорке 17 сентября. По данным пресс-службы, в очередной сессии организации ожидается участие 91 главы государства, 45 глав правительств и 44 министров. Делегацию от России возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Ранее в ходе сессии глава МИД Японии Тосимицу Мотэги выразил надежду на проведение откровенного обмена мнениями по вопросам мирного урегулирования территориальной проблемы с РФ.