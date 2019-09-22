В Запорожье мужчина удерживал в заложниках собственную бабушку

Внук угрожал совершить самоубийство. Освобождать пожилую женщину прибыли силовики и пожарные.

В Запорожье произошёл странный инцидент: мужчина взял в заложники собственную бабушку и угрожал покончить жизнь самоубийством, об этом сообщается на сайте Национальной полиции Украины.

В субботу, 21 сентября, в Александровское отделение Запорожской полиции поступило сообщение, что в квартире по улице Приходской насильно удерживается пожилая женщина.

Освобождать женщину пришлось бойцам спецподразделения управления КОРД. Они ворвались в квартиру, а в это время пожарные через балкон освободили заложницу.

Сейчас бабушка и внук госпитализированы. Возможно, мужчину определят в психиатрическую клинику. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.