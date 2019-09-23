Учёные опровергли информацию о введении "индекса самогона"

Хоть "индекс самогона" и не собираются включать в официальную отчётность, исследователи всё же заинтересованы в подсчёте алкогольной продукции без акцизных марок на рынке

Введение в России "индекса самогона" следует считать научной шуткой, однако проведённые в этом направлении исследования вполне серьёзны. Об этом сообщает портал URA.RU со ссылкой на директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексея Зубца.

— Вы думаете, "индекс самогона" будет введён в качестве официального индекса в отчётности Росстата? Разумеется, нет. Мы ничего не предложили, это о нас так написали, — пояснил Зубец.

Он также подчеркнул, что, хоть "индекс самогона" и не собираются включать в официальную отчётность, исследователи всё же заинтересованы в подсчёте алкогольной продукции без акцизных марок на рынке.

— В качестве продолжения этого проекта мы будем пытаться оценить потери бюджета из-за нелегального производства и потребления алкоголя, — рассказал эксперт.

Он отметил, что вряд ли их подобное исследование понесёт какие-то практические последствия, однако уточнил, что вместе с группой учёных предложит "индекс" на обдумывание Минфину.

Информация об изготовлении домашнего самогона и вин собирается с помощью соцопроса. По данным последнего исследования, объём нелегального производства алкогольной продукции уменьшился.

Ранее сообщалось, что учёные ввели так называемый "индекс самогона". По их мнению, количество производимого и потребляемого домашнего спиртного напрямую зависит от общего состояния экономики в стране. Чем хуже ситуация с финансами, тем больше людей стараются пойти в обход дорогостоящего алкоголя с акцизными марками.