Ретейлеры сообщили о высоком спросе на новые модели iPhone в России

Продажи увеличились в три раза по сравнению с 2018 годом. Этому способствовал интерес покупателей к новым камерам и необычным цветовым решениям.

Спрос на новые модели iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max превысил прошлогодние показатели, об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на комментарии ретейлеров.

Предзаказы на новые модели iPhone в России начались 18 сентября, а первые продажи стартовали 20-го. Новинки оказались крайне востребованными у покупателей. Так, салоны "Связной" и "CStore" продали в два раза больше гаджетов, чем за аналогичный период в прошлом году.

Вице-президент по продажам компании "Связной" Давид Борзилов отметил, что в этом году Россия вошла в первую волну старта продаж новых iPhone, что напрямую влияет на рост популярности устройств. Он также подчеркнул, что устройства вышли в разных ценовых сегментах и цветовых решениях, чем завоевали расположение покупателей.

В сети re:Store продажи iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max увеличились в три раза по сравнению с 2018 годом. Этому способствовал интерес пользователей к новым камерам, одновременный старт всех трёх новинок во всём мире и в России, отмечает представитель re:Store Людмила Семушкина.

Покупатели проявляют интерес и к старым коллекциям Apple, после выхода новых моделей снизилась цена на гаджеты прошлых лет выпуска.

Американская корпорация на новой линейке iPhone решила не останавливаться — Apple уже занимается разработкой AR-гарнитуры и проводит её тестирование.