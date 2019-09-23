США не дали визы членам делегации Рухани для участия в ГА ООН

Власти США не выдали визы членам делегации президента Ирана Хасана Рухани для участия в Генеральной Ассамблее ООН. Об этом сообщили в администрации иранского лидера.

— Невыдача виз для делегации, сопровождающей президента, некоторым заместителям администрации и пресс-пулу идёт вразрез с дипломатическими обязательствами, которые официально взяло на себя правительство США в качестве члена ООН и принимающей страны, — заявил замглавы администрации президента, отвечающий за вопросы коммуникации, Парвиз Эсмаили.

По его мнению, Штаты тем самым пытаются "ограничить" голос Ирана.