США не дали визы членам делегации Рухани для участия в ГА ООН

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Флаг Ирана. Фото © Flickr / Blondinrikard Fröberg

Власти США не выдали визы членам делегации президента Ирана Хасана Рухани для участия в Генеральной Ассамблее ООН. Об этом сообщили в администрации иранского лидера.

Невыдача виз для делегации, сопровождающей президента, некоторым заместителям администрации и пресс-пулу идёт вразрез с дипломатическими обязательствами, которые официально взяло на себя правительство США в качестве члена ООН и принимающей страны, — заявил замглавы администрации президента, отвечающий за вопросы коммуникации, Парвиз Эсмаили.

По его мнению, Штаты тем самым пытаются "ограничить" голос Ирана.

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