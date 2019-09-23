СМИ назвали регионы с наибольшим ростом зарплаты за текущий год

Отметим, что рост жалования в регионах-лидерах составил 14,4%, 12,5, а также 11,6%.

Заработная плата повысилась по всей России, но максимальный её рост зафиксирован в Костромской области, а минимальный — в Петербурге и Ямало-Ненецком автономном округе, такие данные представлены в рейтинге российских регионов РИА "Новости".

В 2019 году продолжается рост номинальной заработной платы в России, в среднем по стране за последнее полугодие она увеличилась на 7,1% и составила 46,2 тысячи рублей.

Темпы роста зарплаты в регионах разнятся. Так, лидирующее положение занимают Костромская область (увеличение на 14,4%) и Тува (12,5%), а также Магаданская область (+11,6%), Севастополь (+10,9%), Сахалин (+10,7%), Кемеровская (+10,7%) и Липецкая (+10%) области.

Наименьшее увеличение заработной платы зафиксировано в Петербурге (3,2%) и ЯНАО (2,3%). При этом средняя зарплата в этих регионах существенно выше, чем средняя по России, так, в Костроме она составляет 26 тыс. рублей, а в Ямало-Ненецком округе — 90 тыс.

При составлении рейтинга учитывался не только номинальный рост заработной платы, но и покупательная способность — отношение зарплаты после вычета НДФЛ к стоимости фиксированного набора продуктов в регионах.

Лидирующее положение здесь занимает Ямал — на зарплату здесь можно приобрести более четырёх фиксированных наборов (в среднем по России — 2,53), не отстают от региона Москва, Петербург, Югра, Сахалин, Чукотка. В самом конце списка — Чечня, Иваново, Алтайский край и ещё около десяти регионов.