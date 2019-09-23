В рамках 74-й Генассамблеи ООН не планируется встреч между США и Ираном

На данный момент официальных встреч между представителями Ирана и США в рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН не запланировано. Об этом сообщила высокопоставленный представитель Госдепартамента США.

Она также пообещала лично отслеживать информацию, распространяемую по этому поводу иранской стороной.

Отвечая на вопрос касательно выдачи американских виз членам иранской делегации, представитель Госдепа ответила, что порядка 50 человек от иранской стороны получили визы. Однако более точную информацию она предоставить не смогла.

Не оказалось у дипломата и данных относительно созыва заседания Совета Безопасности ООН в связи с нападением на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

Напомним, 14 сентября на НПЗ в Саудовской Аравии вспыхнули пожары, спровоцированные неустановленными беспилотниками. Позже стало известно, что после атак на стратегические нефтяные объекты Эр-Рияд вдвое сократил производство нефти.