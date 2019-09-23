Российские инспекторы осуществят контроль военной деятельности в Европе

Россия проведёт проверку одного из районов Латвии в период с 23 по 26 сентября в рамках Венского документа 2011 года. Об этом сообщает газета "Красная звезда".

Российские инспекторы планируют охватить площадь 16 тыс. квадратных километров и посетить учебные полигоны, а также получить брифинги о находящихся в указанном районе формированиях и воинских частях, проводимой военной деятельности, включая совместное учение "Серебряная стрела — 2019" сухопутных войск вооружённых сил Латвии, Албании, Канады, Литвы, Польши, Чехии, Испании, Италии, Словакии, Словении, Черногории и Эстонии.

Также Россия планирует посетить с инспекцией район на территории Дании для определения масштабов военной деятельности.

Венский документ 2011 года предусматривает обмен информацией о военных силах, обороне и стратегическом планировании. Члены ОБСЕ (57 стран в Европе, Азии и Америке) также ведут активный диалог по поводу вооружений, проводят инспекции и приглашают наблюдателей. Документ направлен на формирование доверия и безопасности между странами-участницами.