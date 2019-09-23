Анна Хилькевич отреагировала на сообщение об излишней худобе

Недавно одна из поклонниц актрисы написала, что звезда так стремительно теряет вес, что у неё "глазницы куда-то внутрь головы проваливаются".

Актриса Анна Хилькевич с юмором отреагировала на один из комментариев подписчиков в "Инстаграме".

Не так давно одна из фанаток Хилькевич упрекнула её в излишней худобе. Девушка написала, что звезда так стремительно теряет вес, что у неё "глазницы куда-то внутрь головы проваливаются".

— Мне тут сообщили, что у меня "глазницы куда-то внутрь головы проваливаются". Вот ем, пытаюсь удержать, — написала актриса под новой фотографией в соцсети.

Поклонники тут же принялись заступаться за Анну.

— Красивая! С красивыми глазницами, улыбкой и всем остальным! Кушайте спокойно, без мыслей о них, — написала одна из фанаток.

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