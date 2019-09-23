Финансирование Нацразведки США могут урезать после разговора Трампа и Зеленского

Ассигнования могут прекратиться из-за отказа директора Нацразведки США предоставить жалобу неназванного сотрудника по поводу переговоров двух президентов.

Демократы в Конгрессе США заявили о возможности уменьшения финансирования Национальной разведки после отказа предоставить в их распоряжение жалобу неназванного сотрудника спецслужб по поводу телефонных переговоров Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом заявил в эфире CNN председатель спецкомитета по разведке палаты представителей Конгресса США Адам Шифф.

Он сообщил, что палата не сможет удовлетворить требования о финансировании, поскольку аппарат директора Национальной разведки США не раскрывает жалобу, хотя последовало письменное предписание, обладающее законной силой. У этого аппарата есть запросы о финансировании, которые не касаются напрямую национальной безопасности и которые Конгресс США не может удовлетворить.

Жалоба была зарегистрирована ещё 12 августа. По правилам её необходимо было передать в распоряжение законодателей, однако исполняющий обязанности директора Нацразведки США Джозеф Магуайр запретил это делать.

Напомним, в центре внимания оказались переговоры между президентами США и Украины, в которых Трамп якобы угрожал Зеленскому. Конгресс США заявил, что в случае подтверждения факта давления со стороны главы Белого дома ему может грозить импичмент.