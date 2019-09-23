Арендаторам разрешат забрать драгметаллы из сгоревшего ТЦ во Владивостоке

Из всех магазинов, находившихся на залитом водой первом этаже, бутики с ювелирными изделиями пострадали меньше всего.

Владельцам точек ювелирных салонов разрешили забрать продукцию из драгоценных металлов с первого этажа сгоревшего во Владивостоке торгового центра "Максим". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марину Шемилину.

— МЧС России частично открыло первый этаж, когда проверили, что угрозы для жизни людей нет, — уточнила Шемилина. В совещании 22 сентября, на котором утвердили разрешение на частичный проход в ТЦ, приняли участие представители МЧС России, прокуратуры и администрации торгового центра.

Омбудсмен также отметила, что не все арендаторы смогли забрать ценную продукцию из торговых залов, поэтому в понедельник, 23 сентября, вывоз продолжится. Из всех магазинов, находившихся на залитом водой первом этаже, бутики с ювелирными изделиями пострадали меньше всего.

В результате пожара в ТЦ "Максим" больше всего пострадали верхние этажи — со второго по шестой. Общая площадь возгорания составила полторы тысячи квадратных метров.

Ранее в Сети было опубликовано видео последствий пожара в торговом центре.

Возгорание произошло на территории кафе на крыше торгового центра, изначальная его площадь составляла 79 квадратных метров. Впоследствии пожар разросся, в здании обрушилась часть внутренних конструкций.