В Китае считают, что российские С-500 могут сбить даже метеориты

Новое вооружение будет эффективно практически против любых воздушных целей и появится в арсенале РФ к 2020 году.

Российские зенитно-ракетные комплексы С-500, по мнению китайского издания Sina, являются самыми передовыми в российском арсенале и могут претендовать на звание лучших в мировой военной промышленности.

ЗРК "Прометей" с каждым днём становятся всё более востребованными в мире — отчасти потому, что США сделали им своеобразную рекламу, обещая санкции за покупку С-400, предшественника С-500.

Новый зенитно-ракетный комплекс будет эффективен против практически всех типов летательных аппаратов, например беспилотников и крылатых ракет, летающих на малой высоте, баллистических ракет и даже заатмосферных гиперзвуковых летательных аппаратов.

В статье Sina отмечается, что "Прометей" может перехватить даже метеорит. В качестве примера приводится ситуация в Челябинске.

— В социальных сетях это происшествие назвали чудом работы С-500, потому что, как говорят, в то время как раз проводились тестовые испытания новой системы, которая перехватила этот метеорит и успешно разрушила его, благодаря чему Земля никак не пострадала, — пишет китайский журнал.

ЗРК С-500 поступят на вооружение в России к 2020 году.