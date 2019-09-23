Американка рассказала, что в 17 лет вступала в интимную связь с принцем Эндрю

В беседе с журналистами 35-летняя Вирджиния описала принца как растлителя и одного из участников вечеринок, которые проводил миллиардер Джеффри Эпштейн.

Американка Вирджиния Джуффре в эксклюзивном интервью NBC рассказала, что у неё была интимная связь с британским принцем Эндрю в возрасте 17 лет.

В беседе с журналистами 35-летняя Вирджиния, в прошлом носившая фамилию Робертс, описала принца как растлителя и одного из участников вечеринок, которые проводил миллиардер Джеффри Эпштейн.

Сам герцог Йоркский отрицает, что у него была связь с Джуффре. Эта информация содержится в официальном заявлении Букингемского дворца. Там же средний сын королевы Елизаветы II называет обвинения ложными и не имеющими под собой реальных оснований.

В свою очередь Вирджиния и ещё пять женщин, участвовавших в телепрограмме, рассказали о том, что они стали жертвами Джеффри Эпштейна, который позднее был обвинён в принуждении несовершеннолетних к проституции. По словам Джуффре, именно он заставил её заниматься сексом с влиятельными мужчинами, в том числе с британским принцем.

В дом миллиардера девушка попала через общую подругу Жислен Максвелл. В то время Вирджиния работа в раздевалке элитного курортного комплекса Мар-а-Лаго во Флориде, которым владеет Дональд Трамп.

— Я была такая молодая, когда первый раз попала в Лондон. Жислен разбудила меня однажды утром и сказала: "Ты сегодня встретишься с принцем". Я до того момента не знала, что меня привезли специально для этого принца, — вспоминает Вирджиния.

Именно в тот день, как говорит девушка, она познакомилась с Эндрю и вступила с ним в половую связь. Причём за интимными услугами он, по словам Джуффре, обращался к ней не раз.

Обвинения в желании получить компенсацию девушка отрицает. По её словам, срок давности преступления давно истёк и сейчас она уже не может рассчитывать на выплаты.

Джеффри Эпштейна задержали по обвинению в принуждении несовершеннолетних к проституции летом текущего года. По выдвинутому обвинению ему грозил тюремный срок до 45 лет. Позднее глава Министерства труда США Александр Акоста решил покинуть свой пост в связи с разгоревшимся скандалом.

Сам миллиардер покончил с собой в камере федеральной тюрьмы в Нижнем Манхэттене 10 августа.