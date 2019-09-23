СМИ: Крушение Boeing 737 MAX в 2018 году произошло из-за проблем с конструкцией

Причиной катастрофы самолёта Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air в Индонезии в октябре 2018 года стали проблемы с конструкцией лайнера и недостаток контроля. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Отмечается, что к такому выводу пришли индонезийские эксперты. Кроме того, они сумели установить иные факторы, которые привели к трагедии. В их числе оказались ошибочные действия пилота и недостатки технического обслуживания. При этом выводы экспертов из Индонезии не являются окончательными.

Напомним, 29 октября прошлого года при катастрофе Boeing 737 MAX авиакомпании Lion в Индонезии погибло 189 человек. Спустя несколько месяцев, 10 марта 2019 года, в Эфиопии разбился лайнер такого же типа авиакомпании Ethiopian Airlines, тогда погибло 157 человек. После этих трагедий большинство мировых стран приняли решение о введении запрета на использование лайнеров 737 MAX.