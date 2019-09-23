Пентагон извинился за угрозы участникам штурма Зоны 51

Ночью 20 сентября в "Твиттере" появилось угрожающее сообщение с обещанием разбомбить всех, кто проникнет на закрытую территорию, однако МИД США заявил, что оно не соответствует официальной позиции.

В Министерстве обороны США принесли извинения участникам штурма Зоны 51 за угрозу разбомбить их, если они сделают попытку незаконного проникновения. Об этом сообщает портал Business Insider.

Ночью 20 сентября в твиттере одного из медийных сервисов Минобороны США (Defense Visual Information Distribution Service — DVIDSHub) появилось угрожающее обращение.

— Миллениалы в случае попытки рейда в Зону 51 сегодня увидят последним в своей жизни вот это — гласило сообщение, к которому была прикреплена фотография тяжёлого бомбардировщика B-2 Spirit.

Пентагон изъял сообщение и извинился перед пользователями "Твиттера" за этот инцидент, заявив, что он не соответствует официальной позиции Министерства обороны и был неуместен.