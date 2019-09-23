СМИ: В России с 2020 года начнётся массовое сокращение чиновников

При этом высвобождающиеся средства будут направлены на оплату труда рядовых гражданских служащих.

Масштабная реформа по сокращению государственных служащих может начаться в России в 2020 году. Об этом в интервью РИА "Новости" заявила первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко.

По её словам, если не сделать этого, на оплату труда чиновников ежегодно будет необходимо находить 100 миллиардов рублей в год дополнительно.

— Экономия — не самоцель реформы. Но высвобождающиеся при этом средства будут направлены на повышение оплаты труда гражданских служащих, — заявила Нестеренко.

Планируется, что сокращение будет проведено в два этапа. Уже при первом (автоматическом) численность центральных аппаратов федеральных органов исполнительной власти в будущем году сократится на 10%. Второй этап подразумевает структурное совершенствование госаппарата, что также позволит сократить количество чиновников. При этом территориальные органы министерств и ведомств преобразуют в филиалы без статуса юридического лица и без подразделений.

По словам Нестеренко, тем самым в стране появятся компактные фронт-офисы, в которых будет упразднён ряд подразделений.