Американский генерал пожаловался, что Россия блокирует учения НАТО в Чёрном море

Черноморский флот принял ряд мер по слежению и контролю после начала учений Sea Breeze 2019, в которых участвовали основные силы и союзники альянса.

Генерал армии США Бен Ходжес заявил украинскому изданию "Сегодня", что Россия блокирует учения НАТО в Чёрном море.

По словам военного, когда альянс объявляет места проведения манёвров, российские войска закрывают к ним подходы.

Бен Ходжес отметил, что НАТО необходимо наращивать свои силы в Черноморском регионе для обеспечения безопасности и свободы судоходства.

В Одессе с 1 по 12 июля проходили учения Sea Breeze 2019, в которых приняли участие военно-морские силы и авиация США, Великобритании, Канады, Италии, Турции, Польши, Болгарии, Греции, Румынии, Дании, Латвии, Эстонии, а также их союзников — ОАЭ, Швеции, Украины, Молдавии и Грузии.

Черноморский флот РФ принял ряд мер для слежки и контроля за кораблями НАТО. Депутат Госдумы Крыма Андрей Козенко заявил, что России есть чем ответить на возможные провокации.