Опрос: Почти половина россиян употребляет воду из-под крана

Процент россиян, употребляющих водопроводную воду и не покупающих бутилированную, с 2016 года возрос с 39 до 44%. Об этом свидетельствуют данные последнего опроса ВЦИОМа.

— Эта вода может быть кипяченая, некипяченая/очищенная, неочищенная. Чаще других воду из-под крана пьют люди в возрасте 60 лет и старше и селяне, — цитирует ТАСС сообщение Центра.

Ещё 31% респондентов ответил, что пьют как водопроводную воду, так и покупную бутилированную — в зависимости от ситуации. Ещё четыре года назад этот показатель был равен 45% опрошенных. При этом с 2015 года количество россиян, пьющих только воду в бутылках, не изменилось и составляет 15%.

Отмечается, что число опрошенных, перешедших на воду из-под крана благодаря использованию фильтра, с 2016 года возросло почти в 18 раз и составило 35%.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" состоялся 19 сентября 2019 года. В нём приняло участие свыше полутора тысяч респондентов в возрасте от 18 лет.

Ранее опрос ВЦИОМа показал, сколько россиян довольны своей работой.