Аэропорт Южно-Сахалинска получил допуск на использование нового типа самолётов

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Самолёт Embraer 170 авиакомпании S7 Airlines. Фото © Flickr / Anna Zvereva

Южно-Сахалинский международный аэропорт Хомутово получил допуск на приём и отправку лайнеров типа Embraer 170 и 190. Об этом сообщает официальный сайт воздушной гавани.

Отмечается, что соответствующее решение утверждено Росавиацией, а накануне был согласован акт о готовности с учётом технических возможностей Хомутово.

Желание использовать лайнеры Embraer 170 и Embraer 190 на маршрутах в Южно-Сахалинск уже выразили авиакомпании S7 Airlines и Pegas Fly. Первые рейсы планируются зимой 2019–2020 года.

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