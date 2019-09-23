Аэропорт Южно-Сахалинска получил допуск на использование нового типа самолётов

Южно-Сахалинский международный аэропорт Хомутово получил допуск на приём и отправку лайнеров типа Embraer 170 и 190. Об этом сообщает официальный сайт воздушной гавани.
Отмечается, что соответствующее решение утверждено Росавиацией, а накануне был согласован акт о готовности с учётом технических возможностей Хомутово.
Желание использовать лайнеры Embraer 170 и Embraer 190 на маршрутах в Южно-Сахалинск уже выразили авиакомпании S7 Airlines и Pegas Fly. Первые рейсы планируются зимой 2019–2020 года.
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