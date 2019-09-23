Специалисты рассказали о самых уязвимых паролях

Наиболее небезопасный пароль — это не стандартный набор цифр 12345, а его отсутствие.

Специалисты компании — разработчика антивирусов Avira рассказали о том, какие пароли являются самыми небезопасными. Пресс-релиз размещён на официальном сайте компании.

Удивительно, но самый простой пароль не admin и не 12345. Приманка Avira, созданная для сбора статистики по взлому гаджетов, выявила, что самый опасный пароль — это... его отсутствие. Зачастую пользователи просто забывают поменять заводские настройки, оставляя гаджет без защиты.

Не стоит раньше времени обвинять пользователей, которые поленились придумать комбинацию из цифр и букв для безопасности своих устройств. Большая часть вины лежит на производителях и разработчиках, поскольку они не учли, что обывателю просто неизвестны такие возможности девайсов.

Вторая по популярности комбинация, которую используют юзеры, это admin/QWestM0dem и admin/airlive (24%), зачастую уже заданные в настройках устройства по умолчанию. При этом на третьем месте (23,4%) оказались стандартные сочетания admin/admin, support/support и root/root.

Разработчики компании Avira рекомендуют провести онлайн-поиск уязвимостей на гаджетах и позаботиться о кибербезопасности.