Специалисты рассказали о самых уязвимых паролях

Специалисты компании — разработчика антивирусов Avira рассказали о том, какие пароли являются самыми небезопасными. Пресс-релиз размещён на официальном сайте компании.
Удивительно, но самый простой пароль не admin и не 12345. Приманка Avira, созданная для сбора статистики по взлому гаджетов, выявила, что самый опасный пароль — это... его отсутствие. Зачастую пользователи просто забывают поменять заводские настройки, оставляя гаджет без защиты.
Не стоит раньше времени обвинять пользователей, которые поленились придумать комбинацию из цифр и букв для безопасности своих устройств. Большая часть вины лежит на производителях и разработчиках, поскольку они не учли, что обывателю просто неизвестны такие возможности девайсов.
Вторая по популярности комбинация, которую используют юзеры, это admin/QWestM0dem и admin/airlive (24%), зачастую уже заданные в настройках устройства по умолчанию. При этом на третьем месте (23,4%) оказались стандартные сочетания admin/admin, support/support и root/root.
Разработчики компании Avira рекомендуют провести онлайн-поиск уязвимостей на гаджетах и позаботиться о кибербезопасности.
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