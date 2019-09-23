На Сахалине отравилось более 20 работников рыболовецкого стана

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Фото © Pixabay

Более 20 сотрудников рыболовецкого стана в центральной части Сахалина госпитализированы с отравлением различной степени тяжести. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

Более 20 работников рыболовецкого стана в Макаровском районе (центральная часть острова) в выходные дни госпитализированы с отравлением различной степени тяжести. Они направлены в местную центральную районную больницу и лечебное учреждение в Южно-Сахалинске, — говорится в сообщении.

Сейчас ведётся расследование инцидента. При этом в местном Минздраве пока никак не комментируют данную ситуацию.

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