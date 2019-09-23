СМИ: Старейшая туристическая компания Британии Thomas Cook объявила о ликвидации

Власти готовят масштабную операцию по репатриации граждан, купивших путёвки туроператора.

Старейшая в мире туристическая компания Thomas Cook объявила о принудительной ликвидации, об этом сообщает Reuters.

Теперь туроператор ожидает возвращения на родину своих клиентов. Это может стать самой масштабной акцией репатриации в мирное время.

В компании Thomas Cook уже длительное время существовали финансовые трудности и проблемы с обслуживанием кредитов, обсуждалась возможность реструктуризации долгов с основным акционером — Fosun Tourism Group и кредиторами, однако переговоры провалились. Фирма также просила у властей Великобритании экстренное государственное рефинансирование, однако также получила отказ.

В настоящий момент по путёвкам Thomas Cook в разных странах мира находится более 600 тысяч человек, из них порядка 160 тысяч — англичане. Управление гражданской авиации Великобритании готовит масштабную операцию по возвращению граждан на родину.