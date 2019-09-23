Пьяный житель Приморья угрожал прохожим самодельным пистолетом

В Приморье полицейские задержали пьяного жителя города Находки, который размахивал возле кафе самодельным пистолетом. О происшествии сообщается на сайте Управления МВД России по Приморскому краю.

— В межмуниципальный отдел МВД России "Большекаменский" поступило сообщение об инциденте около кафе на улице Карла Маркса. По словам заявителя, нетрезвый мужчина размахивает предметом, похожим на пистолет, угрожая своими действиями окружающим, — сообщают правоохранительные органы.

Мужчина оказал сопротивление сотрудникам полиции, после чего к нему применили физическую силу и спецсредства. Сейчас дебошир арестован на десять суток.

У нарушителя был изъят предмет, конструктивно схожий с пистолетом кустарного производства. В ходе инцидента прохожие не пострадали.

Также на мужчину заведено уголовное дело по статье 222 "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов". Нарушителю грозит до четырёх лет тюрьмы.