Власти Китая намерены развивать отношения с РФ по всем направлениям

Власти Китая готовы к развитию стратегического сотрудничества с РФ по всем направлениям. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел КНР Ван И, его комментарий в преддверии 70-й годовщины образования государства размещён на сайте центрального правительства Китая.

— Китайско-российское всеобъемлющее стратегическое сотрудничество достигло беспрецедентно высокого уровня, — подчеркнул Ван И.

Он также отметил, что Китай настроен на развитие отношений со странами-соседями и постоянное укрепление с ними взаимного доверия.

Ранее на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном в Кремле российский лидер Владимир Путин назвал российско-китайские отношения важнейшим фактором мировой политики.